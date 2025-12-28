En muchos puntos del sur de las islas se ha llegado a alcanzar el 90% de la ocupación hotelera, mientras que en lo que corresponde al norte un 85%

Durante estas vacaciones navideñas, la ocupación hotelera en diversos puntos de las islas, ha alcanzado el 90% . A pesar de ser una cifra similar a otros años, ha cambiado la tendencia, pues en esta ocasión ha reducido el número de día, pero el gasto se ha elevado algo más.

También, en muchos puntos del norte de las islas se ha llegado a alcanzar el 85% de ocupación. Los hoteleros cerrarán este 2025 con buenas perspectivas de cara a la temporada de invierno. Del mismo modo, desde el sector, han afirmado que Canarias cuenta con poco margen de crecimiento, debido al número de plazas hoteleras.

Visita a las islas

En muchas zonas del sur de las islas, el termómetro ha marcado los 22º de temperatura, por tanto, un tiempo muy agradable para turistas nacionales e internacionales que visitan el archipiélago durante estas fiestas.