Las operaciones en los aeropuertos canarios crecen un 4,7% respecto a 2024, en un cierre de año marcado por el aumento del tráfico aéreo navideño

Los aeropuertos canarios programan más de 4.180 vuelos en el último fin de semana del año. Europa Press

Los aeropuertos de Canarias operarán un total de 4.184 vuelos entre este viernes y el domingo, 28 de diciembre, lo que supone un incremento del 4,7% en comparación con el mismo fin de semana del año pasado, según datos de Aena facilitados a Europa Press. En 2024 se registraron 3.996 operaciones en estas mismas fechas.

A nivel nacional, el gestor aeroportuario prevé 16.428 vuelos durante el fin de semana, un 3,2% más que un año antes.

Gran Canaria tendrá mucha actividad

Los aeropuertos con mayor número de movimientos serán Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 3.292 operaciones; Barcelona-El Prat, con 2.753; y Málaga-Costa del Sol, con 1.285. En Canarias, el aeropuerto de Gran Canaria figura entre los cinco con más actividad, con 1.255 vuelos programados.

Este aumento de la actividad se enmarca en un periodo navideño en el que se esperan más de 101.700 vuelos en toda España entre el 19 de diciembre y el 7 de enero, consolidando la tendencia al alza del tráfico aéreo en estas fechas.