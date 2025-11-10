El entrenador del Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife, David Betancort, ha notificado su decisión de renunciar al banquillo lanzaroteño

David Betancort dimite como entrenador del Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife / Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife

El entrenador del Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife, David Betancort, ha notificado a la Junta Directiva del CB San José Obrero su decisión de renunciar al banquillo lanzaroteño, si bien no han trascendido los motivos de su decisión.

El CB San José Obrero «respeta al máximo» la decisión de Betancort y «entiende las razones esgrimidas por el técnico» para no seguir al frente del banquillo del equipo que compite en el grupo A de la Primera Nacional Masculina de Balonmano.

El Club Balonmano San José Obrero «quiere agradecer y valorar laprofesionalidad y el desempeño» realizado por David Betancort en el Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife, poniéndose al frente de los entrenamientos el pasado verano, y dando un paso al frente desde la dirección deportiva después de que el equipo se quedara sin entrenador por la no continuidad de Samuel Trives por razones de índole familiar.

Desde el club destacan que David Betancort ha crecido y desarrollado toda su carrera deportiva en el CB San José Obrero, y seguirá ligado al club de Titerroy formando parte de la Escuela de Balonmano del San José Obrero.

La Junta Directiva del CB San José Obrero se reúne en la tarde de este lunes para estudiar la situación del Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife, y sobre todo, buscar al entrenador que se ponga al frente del equipo masculino en lo que resta de temporada.

El Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife prepara esta semana el choque del próximo sábado ante el Bueu Atlético Balonmano en su regreso al Pabellón Municipal de Titerroy tras tres encuentros seguidos jugando como visitantes.