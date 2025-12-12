El programa de la Radio Canaria pondrá en valor el sector primario insular, conversando con productores de aguacate, de frutas tropicales y otros productos de kilómetro cero

Feria del aguacate en Mogán. Foto de archivo.

La Radio Canaria refuerza su compromiso con el sector primario de las Islas trasladando su programa especializado ‘De Campo y Mar’ al lugar donde se celebrará la Feria del Aguacate de Mogán este domingo 14 de diciembre. El espacio, presentado por Clemente González, se emitirá en directo este sábado 13 de diciembre a las 11:00 horas desde la localidad de Arguineguín, para poner en valor la calidad de la producción agrícola del sur de Gran Canaria y, de forma especial, al aguacate, uno de los cultivos más destacados de la zona.

‘De Campo y Mar’ contará con las voces de los principales productores locales de aguacate, papaya y otras frutas tropicales. Clemente González conversará con agricultores, pescadores, cocineros, e historiadores, además de la alcaldesa, Onalia Bueno, y otras figuras del Ayuntamiento de Mogán, para analizar la temporada, la calidad de la cosecha y los desafíos del sector, ofreciendo un homenaje a la labor esencial que desarrolla el campo canario. El programa se convertirá así en un escaparate radiofónico del producto de kilómetro cero.

La Feria del Aguacate: eje del sector primario

La Feria del Aguacate de Mogán se ha consolidado como un evento necesario en el calendario agrícola de Gran Canaria. Más allá de la promoción y la venta del preciado fruto, la cita de Arguineguín funciona como un importante espacio de encuentro y comercialización que fomenta la diversificación de cultivos tropicales y el consumo de productos de temporada.

La feria destaca por ofrecer a los visitantes la oportunidad de adquirir directamente el producto, probar elaboraciones culinarias basadas en el aguacate y disfrutar de actividades paralelas que resaltan la cultura y la gastronomía local, reforzando el vínculo entre el consumidor y el productor.