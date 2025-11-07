Con Clemente González al mando, se traslada a Breña Baja para retransmitir la tradicional «Jura de la Pipa» y presentar hallazgos científicos únicos sobre los varietales palmeros

El programa ‘De Campo y Mar‘ de la Radio Canaria viaja este sábado 8 de noviembre a las 11:00 horas hasta Breña Baja, en La Palma, para cubrir en directo las emblemáticas Fiestas de San Martín. Bajo la dirección de Clemente González, el espacio se convertirá en un escaparate de la excelencia del sector primario de la isla.

El eje central de la retransmisión será la tradicional «Jura de la Pipa», un acto popular y festivo que celebra la llegada del vino nuevo y que organiza la Denominación de Origen de Vinos de La Palma, presidida por Raúl Melián, en San José, en la Villa de Breña Baja. La «Jura de la Pipa» consiste en que los viticultores agujerean o abren un barril recién llegado para que brote el vino, simbolizando oficialmente su entrada en circulación. ‘De Campo y Mar’ estará presente en este acto tan significativo.

El programa profundizará en la actualidad del vino palmero, que atraviesa un momento de gran interés científico y comercial, abordando la singularidad vitivinícola de la isla. Para ello, contaremos con invitados de alto nivel, como la doctora Francesca Fort, de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, que presentará su trabajo de investigación sobre los varietales palmeros, donde se han descubierto tres nuevos varietales únicos en el mundo. Además, un responsable de la prestigiosa Guía Peñín, Javier Luengo, destacará el alto valor del vino de La Palma en el panorama nacional, y se charlará con el enólogo de la bodega Vega Norte de Tijarafe, que este año ha registrado un aumento del 40% en la recogida de uva, contrariamente a la tendencia de descenso generalizada en el resto de Canarias.

El espacio contará también con las voces institucionales del sector, como el Consejero de Agricultura del Cabildo de La Palma, Alberto de Paz, el alcalde y concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Breña Baja, Borja Sicilia, y el concejal de Agricultura, Abel Pérez.

Coincidiendo con las celebraciones, Breña Baja también acoge un concurso insular de Mieles de La Palma (de costa y de cumbre). ‘De Campo y Mar’ aprovechará la ocasión para abordar la importancia de la apicultura, contando con la participación del presidente de los apicultores palmeros, y abordando las Jornadas de Apicultura y Mujer que se celebran paralelamente.

Otras fiestas tradicionales

Finalmente, el programa cerrará con una pincelada a las celebraciones que marcan noviembre como el mes del vino, mencionando la ‘Ruta de la Cabra’ en el noroeste de Tenerife y el primer festival gastronómico San Martín en Fuencaliente.