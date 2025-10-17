El programa de Radio Canaria, dirigido por Clemente González, visita la II Feria de Agroecología de La Laguna y la Asamblea Nacional de la Red Terrae

También se detendrá en el Segundo Concurso de la Papa en Teror, Gran Canaria, y seguirá varios actos religiosos

El espacio radiofónico ‘De Campo y Mar‘, presentado por Clemente González, dedicará su emisión de este sábado 18 de octubre, a partir de las 11:00 horas, a un amplio recorrido por la actualidad del sector primario canario y sus tradiciones. El eje central del programa será la II Feria de Agroecología en la Plaza del Cristo de La Laguna, coincidiendo con la Asamblea Nacional de la Red Terrae, una red de municipios por los cultivos agroecológicos de la que forman parte los municipios canarios de Mazo, La Laguna, Güímar, San Juan de la Rambla y Buenavista.

El programa contará con la participación del presidente de la Red Terrae, Francisco García, también alcalde de Almosita (Almería), y con diversos representantes institucionales, como el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez. También intervendrán miembros del Foro Rural, como su coordinadora Mila Martín, y representantes de municipios canarios de la Red, como Julián Delgado, concejal de sector primario de Mazo. Además, se sumarán al debate Julio Bernardo del Banco de Tierra de La Laguna y Juana María de la Red Canarias de Semillas.

Foro Rural celebrado el pasado jueves 16 de octubre. Jornadas durante la Feria de Agroecología.

La papa grancanaria

En su compromiso con la promoción de los productos locales, ‘De Campo y Mar’ se desplazará a Gran Canaria para abordar la Feria de la Papa de Teror. Para hablar de las cualidades y singularidades de la papa canaria, el programa entrevistará a Armando Rodríguez Ojeda, técnico del Cabildo de Gran Canaria y experto en el tema, con motivo del segundo concurso insular de este producto.

Tradiciones religiosas

Finalmente, el espacio radiofónico dedicará tiempo a las tradiciones religiosas de las Islas. En La Palma, se ofrecerá un seguimiento de la recién iniciada peregrinación de la Virgen de las Nieves que recorrerá los 14 municipios de la isla, conversando con el rector del santuario, Fernando Lorenzo Matías. También se cubrirán las actividades de la Virgen de Candelaria en la Iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, donde este sábado tendrá lugar un encuentro con los niños de las comunidades parroquiales.