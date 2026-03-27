‘De campo y mar’ refleja el valor histórico y gastronómico de la Semana Santa en Canarias

El programa de la Radio Canaria presentado por Clemente González se emite este sábado a las 11:00 horas

Clemente González, presentador de ‘De campo y mar’.

El programa de la Radio Canaria ‘De campo y mar’ dedica su edición de este sábado 28 de marzo a partir de las 11:00 horas a las tradiciones de la Semana Santa en el Archipiélago. Bajo el título «Saberes y sabores de Semana Santa», el espacio dirigido y conducido por Clemente González realizará un recorrido por las Islas para subrayar el valor cultural, religioso y gastronómico de estas festividades. La emisión analizará cómo la identidad del sector primario y la riqueza del producto local se reflejan en las celebraciones que definen esta época del año en Canarias.

Para profundizar en la relevancia de estas fechas, el programa contará con la participación de Fernando Canellada, director del periódico La Provincia y pregonero de la Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, el espacio viajará hasta San Cristóbal de La Laguna para conversar con Julio Torres, autor del libro ‘Momentos de la Semana Santa Lagunera’, quien aportará las claves de una de las festividades con mayor patrimonio histórico del Archipiélago. El recorrido histórico continuará en la isla de La Palma de la mano de la licenciada en Historia, Marta Rodríguez, quien detallará la importancia de la imagenería y el arte sacro en la capital palmera.

Julio Torres, autor de «Momentos de la Semana Santa Lagunera», charlará en el programa sobre esta celebración emblemática del municipio lagunero.

La visión regional de este episodio especial se completará con la intervención de colaboradores en el resto de las islas para rescatar los relatos de antaño y las costumbres locales. Carmelo Padrón en El Hierro, Carlos Simancas en La Gomera, María Trujillo en Fuerteventura y Fefo Nieves en Lanzarote aportarán testimonios sobre la herencia cultural de sus respectivos territorios. En este sentido, la gastronomía de vigilia cobrará un protagonismo especial con el análisis de platos tradicionales como el sancocho de pescado, una receta que pone en valor la pesca artesanal y la calidad del producto del mar de las Islas.

A la izquierda, imagen del sancocho canario, plato popular en Semana Santa. A la derecha, Fefo Nieves, chef y defensor de las recetas tradicionales de Lanzarote.

Saltando de isla en isla con el sector primario

Junto al relato histórico y religioso, ‘De campo y mar’ mantendrá su pulso con la actualidad del sector primario mediante la cobertura de diversos eventos destacados de la jornada. El equipo del programa conectará con la Feria del Norte en Gáldar para mostrar la vitalidad del mercado agroalimentario en Gran Canaria. Del mismo modo, el espacio informará sobre el Encuentro de Tapas y Vinos en Las Galletas, en el municipio de Arona, y se trasladará hasta El Rosario para descubrir a los oyentes el Día de las Tradiciones. La jornada concluirá en El Hierro con la iniciativa gastronómica «Chascar el Hierro», un duelo entre cocineros herreños que busca potenciar el consumo de los productos locales de la isla del meridiano.

A través de este espacio semanal, la radio pública muestra las oportunidades económicas y sociales que ofrecen la agricultura, la ganadería y la pesca en Canarias, y al mismo tiempo, promueve el respeto por las tradiciones, la identidad rural y la soberanía alimentaria del Archipiélago.