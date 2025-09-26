De Campo y Mar’ visita la Isla Bonita para vivir la Feria ‘Come La Palma’

El programa de Radio Canaria emitirá en directo este sábado desde Los Llanos de Aridane, poniendo en valor el producto local, los chefs y la riqueza gastronómica de la Isla

Este sábado 27 de septiembre, el programa ‘De Campo y Mar‘ de la Radio Canaria se sumerge en la Feria Insular de Gastronomía Saborea La Palma: ‘Come La Palma’, que se celebra en Los Llanos de Aridane.

De 11:00 a 13:00 horas, el presentador Clemente González capturará la esencia de la Isla Bonita a través de sus sabores, paisajes y tradiciones. El espacio dará voz a productores, cocineros y otros agentes del sector primario y hostelero, destacando la vocación del evento de potenciar los sabores singulares de La Palma.

Imágenes de Come La Palma edición 2025.

Protagonistas y sabores singulares

‘Come La Palma’ es un encuentro de dos días (26 y 27 de septiembre) dedicado al producto local y de calidad diferenciada. El evento promociona desde vinos característicos de malvasía aromática y quesos frescos de cabra, hasta almendrados tradicionales, miel de costa y montaña, aceite de oliva virgen de Fuencaliente y cervezas artesanas.

‘De campo y mar’ profundizará en el valor promocional de esta feria y conocerá los productos más singulares de la Isla con productores de pan, de verduras, bodegueros, reposteros, productores de marcas como Vida Viva, productores de alimentos ecológicos y transformados, y productores de cervezas tradicionales, sin faltar una charla con las autoridades del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, responsables del Cabildo de La Palma, asociaciones y representantes de asociaciones empresariales.

Plataforma de reflexión y proyección

La feria no es solo un escaparate de degustaciones y showcookings. ‘Come La Palma’ también afianza su vocación como plataforma de debate, con espacios de reflexión sobre temas cruciales para el sector como la apicultura, la innovación dulce, la comunicación digital en la gastronomía y la educación de las nuevas generaciones.

El encuentro gastronómico pretende generar un impacto positivo en la promoción turística y cultural de La Palma, ofreciendo a visitantes y residentes una experiencia que combina sabor, paisaje y patrimonio.