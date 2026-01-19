La nueva futbolista blanquiazul, Violeta Quiles, disputó sus primeros minutos con la camiseta del Costa Adeje Tenerife, en lo que fue su vuelta a la competición tras casi once meses de lesión

Un debut muy especial para Violeta Quiles / CD Tenerife Femenino

Un debut y, a la vez, un regreso cargado de emoción y significado. Violeta Quiles volvió a sentirse futbolista en la Liga F Moeve con el Costa Adeje Tenerife tras casi once meses alejada de los terrenos de juego por una lesión de rodilla. La jugadora, incorporada al conjunto tinerfeño en el pasado mercado de invierno hace aproximadamente dos semanas, vivió un debut inolvidable en la goleada ante el Athletic Club.

La futbolista blanquiazul ingresó al terreno de juego en el minuto 82 y fue protagonista inmediata en el tramo final del encuentro, firmando dos asistencias (a Koko Ange y a Iratxe, dos jugadoras que aportaron desde el banquillo) que ayudaron a cerrar un gran partido colectivo del equipo. Un estreno que puso el broche a un largo proceso de recuperación y trabajo silencioso, que ahora disfruta con satisfacción la futbolista de banda izquierda.

Su regreso a los terrenos de juego

Quiles reconoció la carga emocional del momento: “Al principio estaba un poco nerviosa porque tenía la incertidumbre de si podría darse el momento de jugar en este partido. Cuando me llamaron para salir, el nerviosismo aumentó, pero una vez entré al campo sentí la liberación de todos esos meses trabajando para volver”.

La jugadora valoró de forma muy positiva cómo se produjo su regreso al césped, destacando las buenas sensaciones y la posibilidad de ayudar al equipo con dos asistencias. “Eran los minutos finales y el equipo tenía un buen resultado. Aproveché los espacios que se generaron y, felizmente, pude aportar al grupo esas dos asistencias para cerrar un gran partido”.

Una buena adaptación al equipo

En cuanto a su adaptación al Costa Adeje Tenerife, Quiles subrayó la cercanía y el apoyo recibidos desde su llegada. Tanto el vestuario como el cuerpo técnico han facilitado su integración en estas primeras semanas, algo que considera clave tras un periodo largo de inactividad. “Han sido semanas de muchas emociones. Estoy muy feliz de poder estar aquí, de haber podido completar semanas de entrenamiento y volver a entrar en una convocatoria. Son sensaciones de satisfacción por todo el trabajo que he realizado en estos meses. Estoy muy a gusto y feliz con lo que veo, con donde estoy, y ahora quiero disfrutarlo”.

La futbolista también destacó su buena adaptación al vestuario blanquiazul, un entorno que le ha permitido centrarse plenamente en su recuperación y en el trabajo diario con el equipo. “Desde el primer día he sentido la cercanía de todas las personas del club, he sentido mucho apoyo y eso me tranquiliza y me agrada, porque sé que estoy en un buen lugar”, señaló.

Con los objetivos claros para la segunda vuelta

Su primer partido en el Heliodoro lo guardará para siempre en su memoria. Quiles reconoció que “me sorprendió, porque es un estadio muy grande y bonito, aunque lo que más destaco y más me impactó fue la afición que acudió y animó al equipo durante todo el encuentro”.

De cara a la segunda vuelta de la competición, Violeta Quiles se marca objetivos claros: “Debemos seguir con la línea de trabajo que ha tenido el equipo hasta ahora. A partir de ahí, creo que todavía podemos hacer grandes cosas y mejorar los resultados en esta segunda vuelta. En lo personal, lo que quiero es volver a conseguir ese ritmo y regularidad que tenía antes de la lesión”.

El debut de Quiles supone una excelente noticia para el Costa Adeje Tenerife, que suma una futbolista más tras un largo proceso de superación personal y deportiva, y refuerza su plantilla para el tramo decisivo de la temporada en la Liga F Moeve.