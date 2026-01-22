La humorista canaria presenta este viernes, a las 23:00 horas, un monólogo que prueba que “la comedia no siempre es ruidosa, también puede ser íntima y pausada”
Este viernes 23 de enero, a partir de las 23:00 horas, Televisión Canaria propone una noche de humor y reflexión de la mano de la humorista y actriz grancanaria Delia Santana. La cómica presenta en la Televisión Pública Canaria ‘Epístola’, un show innovador que invita al público a un viaje a través del arte de escribir y recibir cartas, explorando la magia, los malentendidos y las emociones que pueden esconderse en un simple pedazo de papel.
Como explica la propia humorista, “Epístola no es solo un monólogo”, contiene también “un poquito de teatro, un espacio para la reflexión y no siempre una búsqueda constante de la carcajada”.
A través de ‘Epístola’, Santana reflexiona con humor sobre las cartas, una vieja costumbre en vías de extinción en plena era de la comunicación instantánea. La artista reivindica esa “paciencia” y ese “tiempo de reflexión previo a escribir, que obligaba a pensar mejor las palabras”. “Ahora, en cambio, en la era digital, podemos escribir cualquier burrada en cualquier segundo y acabar totalmente vendidos por un impulso o un mal pensamiento”, señala.
La interacción con el público es clave en este espectáculo, donde la improvisación y las anécdotas personales dan forma a un ambiente íntimo, dinámico y cercano en el que “despistarnos durante una hora y cuarto, conversar, compartir y generar una sensación hogareña, alegre y cercana”, apunta la humorista.
En una época marcada por la velocidad, el ruido y la confrontación, Santana pone en valor el silencio e invita a los espectadores “a parar un momento y atender lo que está pasando, porque la comedia no siempre tiene que ser ruidosa, también puede ser íntima y pausada”, explica.
Una década sobre los escenarios
Con más de una década de trayectoria sobre los escenarios, Delia Santana ha consolidado su carrera en el teatro, la improvisación y el stand-up comedy tanto en Canarias como en Madrid. Actualmente, protagoniza la primera adaptación teatral de la aclamada novela ‘Panza de Burro’, junto a la compañía Delirium Teatro, un montaje que ha cosechado un notable éxito de crítica y público.
Tras haber sido copresentadora y actriz en el programa ‘El Juego de tus sueños‘ de Televisión Canaria, ahora regresa a la televisión pública para presentar su monólogo. Un espectáculo que, en palabras de Santana, “es un tipo de humor que probablemente hace diez años no tendría cabida en la parrilla, porque es diferente a lo que solemos ver en el entretenimiento canario”.
“Que un monólogo como Epístola se emita en Televisión Canaria es, para mí, un orgullo enorme. Siempre he pensado que tengo un público más pequeño, y eso no es algo malo. Lo bonito es que ahora ese público también va a poder verme en la televisión pública, que es la televisión de todos. Y eso me alegra muchísimo”, concluye la humorista.