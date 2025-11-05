La demolición de la urbanización Marlape será en diciembre

El ayuntamiento de Puerto del Rosario asegura que buscará una alternativa alojativa para las familias más vulnerables del residencial Marlape

Informa: Manu Cruz.

Después de varios meses de incertidumbre, el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, ha adelantado la fecha de la demolición de la urbanización Marlape. En diciembre de este año está previsto el derribo de todas las casas.

El consistorio recibió la resolución definitiva del expediente que ordena la demolición del complejo Marlape, en Playa Blanca. Una decisión que según de Vera han intentado retrasar pero que no han podido solucionar con el Sareb, propietario del suelo.

En el mes de diciembre se efectuará la demolición de la urbanización Marlape.

Más de 300 personas se alojan en este residencial distribuido en adosados. Los moradores aseguran que no tienen otro lugar donde ir. Desde 2015 están ocupadas la gran mayoría de sus viviendas.

La promotora que la construyó la vendió a otra que ha dejado la urbanización sin finalizar.

De Vera explicó que el Ayuntamiento ha sido “lo más contundente con el restablecimiento de la legalidad y con las responsabilidades que tiene como propietario” insistiendo en la falta de colaboración de esta entidad con participación mayoritaria del Estado con un porcentaje del 51%.

Protección para las familias vulnerables

El edil capitalino ha asegurado que facilitará protección a las familias más vulnerables empadronadas.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria propietaria del suelo ha asegurado que está trabajando en el procedimiento judicial para desalojar las viviendas ocupadas por las personas no vulnerables.

Además, han asegurado por escrito, que trabajarán con el gobierno local para atender todas las peticiones de los moradores en situación de vulnerabilidad.