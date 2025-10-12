ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Denuncian al comisario de Arrecife tras dar positivo en un control de alcoholemia

RTVC / EFE
RTVC / EFE

El comisario se sometió a dos pruebas de alcoholemia y la primera dio una tasa de 0,59 miligramos de alcohol por litro de aire espirado

RTVC.

El comisario de la Policía Nacional de Arrecife, José Luis Gutiérrez, ha sido denunciado por la Policía Local de la capital lanzaroteña tras haber dado positivo en alcohol en un control´. En concreto, llevado a cabo la madrugada de este sábado, han informado este domingo a EFE fuentes de la investigación.

Imagen archivo RTVC.

Desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias se ha informado a EFE de que se tiene conocimiento de los hechos y se están analizando las medidas disciplinarias a adoptar.

Pruebas de alcoholemia

El comisario se sometió a dos pruebas de alcoholemia . En la primera dio una tasa de 0,59 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Por su parte, en la segunda alcanzó 0,62. Según han publicado periódicos digitales de Lanzarote.

El control tuvo lugar en las inmediaciones del puerto Marina Lanzarote. Además, durante la intervención el comisario manifestó a los policías locales que se encontraba de servicio.

Esa noche se celebraba la última jornada del festival de Música Arrecife en Vivo y, según publica el Diario de Lanzarote, estaba de jefe del dispositivo.

Policía Nacional

Así mismo, los periódicos han señalado que al dar positivo, el vehículo que conducía, un turismo camuflado de la Policía Nacional, fue retirado por un agente del cuerpo. El comisario viajaba en el coche acompañado de dos personas.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Málaga CF vs Deportivo de La Coruña: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Zelenski vuelve a comentar con Trump y Macron la evolución de la guerra de Ucrania

La Virgen del Pino regresa a su Camarín 37 días después

Un proyecto canario para prevenir desprendimientos, finalista en unos premios europeos

La presidenta del Parlamento canario felicita el Día de la Fiesta Nacional

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025