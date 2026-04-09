La capital de Lanzarote acoge el Lava Live Fest en cuatro jornadas, 12 y 13 de junio, 24 y 25 de julio

Un cartel que incluye entre otros a Juan Luis Guerra, Leiva, Iván Ferreiro, Hombres G, Molotov y Ana Mena, entre otros artistas que completan el programa

Escenario del Lava Live Fest. Imagen del portal web oficial del festival

El Lava Live Fest regresará este 2026 a Arrecife con cuatro jornadas de música repartidas entre junio y julio. Por tercer año consecutivo, la capital de Lanzarote acogerá el evento, que en esta edición se celebrará en el Estadio Lava Live, junto al Cabildo de Lanzarote, donde se instalará un gran escenario para recibir a artistas de talla nacional e internacional los días 12 y 13 de junio, y 24 y 25 de julio.

La organización prevé reunir a decenas de miles de asistentes en un festival que continúa consolidándose como uno de los principales festivales musicales del verano en Canarias. El cartel incluye nombres destacados como Juan Luis Guerra, Leiva, Iván Ferreiro, Hombres G, Molotov, Los Callaos y Ana Mena, entre otros artistas que completarán la programación.

El Lava Live Festival apostará por una propuesta musical variada, combinando pop, rock, indie y ritmos latinos, además de una oferta gastronómica y zonas de ocio dentro del recinto. El evento busca atraer tanto a público local como a visitantes, reforzando el posicionamiento cultural y turístico de la isla.

Programación por días

Viernes, 12 de junio

Leiva

Iván Ferreiro

Molotov

Los Callaos

DJ Tale Arenao

Sábado, 13 de junio

Hombres G

Ke Personajes

La Cabra Mecánica

La Tom Son

DJ Nandy Paredes

Viernes, 24 de julio

Juan Luis Guerra

Ana Mena

Juanma Restrepo

Ventura

Malpaís

Renzzo El Selector

Sábado, 25 de julio

Juan Luis Guerra (cabeza de cartel)

Nathy Peluso – Club Grasa DJ Set

Barry B

Rodrigo Fénix

Toni Bob

Con esta distribución, el Lava Live Festival volverá a convertir a Arrecife en el epicentro musical del verano, combinando grandes cabezas de cartel con talento nacional y propuestas emergentes en cuatro días de conciertos.

Entradas

Las entradas se pueden adquirir en https://lavalivefestival.com/con varios precios, descuentos para jóvenes y localidades gratuitas para mayores. Las tarifas varían en función de si se adquieren abonos para varias fechas. Por día habrá sitio para 20.000 asistentes.