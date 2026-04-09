La capital de Lanzarote acoge el Lava Live Fest en cuatro jornadas, 12 y 13 de junio, 24 y 25 de julio
Un cartel que incluye entre otros a Juan Luis Guerra, Leiva, Iván Ferreiro, Hombres G, Molotov y Ana Mena, entre otros artistas que completan el programa
El Lava Live Fest regresará este 2026 a Arrecife con cuatro jornadas de música repartidas entre junio y julio. Por tercer año consecutivo, la capital de Lanzarote acogerá el evento, que en esta edición se celebrará en el Estadio Lava Live, junto al Cabildo de Lanzarote, donde se instalará un gran escenario para recibir a artistas de talla nacional e internacional los días 12 y 13 de junio, y 24 y 25 de julio.
La organización prevé reunir a decenas de miles de asistentes en un festival que continúa consolidándose como uno de los principales festivales musicales del verano en Canarias. El cartel incluye nombres destacados como Juan Luis Guerra, Leiva, Iván Ferreiro, Hombres G, Molotov, Los Callaos y Ana Mena, entre otros artistas que completarán la programación.
El Lava Live Festival apostará por una propuesta musical variada, combinando pop, rock, indie y ritmos latinos, además de una oferta gastronómica y zonas de ocio dentro del recinto. El evento busca atraer tanto a público local como a visitantes, reforzando el posicionamiento cultural y turístico de la isla.
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Programación por días
Viernes, 12 de junio
- Leiva
- Iván Ferreiro
- Molotov
- Los Callaos
- DJ Tale Arenao
Sábado, 13 de junio
- Hombres G
- Ke Personajes
- La Cabra Mecánica
- La Tom Son
- DJ Nandy Paredes
Viernes, 24 de julio
- Juan Luis Guerra
- Ana Mena
- Juanma Restrepo
- Ventura
- Malpaís
- Renzzo El Selector
Sábado, 25 de julio
- Juan Luis Guerra (cabeza de cartel)
- Nathy Peluso – Club Grasa DJ Set
- Barry B
- Rodrigo Fénix
- Toni Bob
Con esta distribución, el Lava Live Festival volverá a convertir a Arrecife en el epicentro musical del verano, combinando grandes cabezas de cartel con talento nacional y propuestas emergentes en cuatro días de conciertos.
Entradas
Las entradas se pueden adquirir en https://lavalivefestival.com/con varios precios, descuentos para jóvenes y localidades gratuitas para mayores. Las tarifas varían en función de si se adquieren abonos para varias fechas. Por día habrá sitio para 20.000 asistentes.