Denuncian el colapso de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Los trabajadores de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria han iniciado una campaña de protesta en las redes por el colapso en los tribunales

Funcionarios y funcionarias de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria han iniciado una campaña de protesta en las redes para denunciar el colapso de los tribunales. Denuncian las condiciones en las que trabajan con jornadas laborales que superan las 8 horas diarias.

Luis Suárez, representante del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia.

La falta de medios materiales y de personal, agrava, insisten, una situación, que no pueden asumir por la carga de trabajo que asumen.

Los empleados de los juzgados de Violencia de Género en Las Palmas de Gran Canaria denuncian la sobrecarga laboral.

Esta sobrecarga laboral aumentará, destacan, con la reforma de la Ley Ley Orgánica 1/24 de Medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Previsiblemente, se implantará el 3 de octubre, teniendo que asumir los delitos contra la libertad sexual, mutilaciones, matrimonios forzados y de acoso sexual.

Esta escasez de recursos, aseguran, trae consecuencias en la resolución de los casos. Las víctimas tienen que asumir la demora de las resoluciones con los problemas, insisten, que pueden ocasionar emocionalmente. Por otro lado, critican la falta de recursos en las instalaciones.

Por su parte, la consejería de Justicia del Gobierno de Canarias ha recordado que ha solicitado más juzgados al ministerio.

