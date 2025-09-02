La creación en las mismas instalaciones del IES Garoé del Centro Integrado de Formación Profesional reduce al mínimo los espacios en el centro educativo

A pocos días para el inicio de las clases, el Bachillerato en la isla de El Hierro lo hace con problemas, con apenas seis aulas para todo el alumnado. La Consejería de Educación anunció en julio la creación del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP), utilizando para ello las instalaciones del IES Garoé, una reorganización que reduce al mínimo los espacios. El IES Garoé es el único instituto de la isla.

Por su parte, la Consejería asegura que si intención es optimizar los recursos públicos, sin embargo el claustro denuncia que esta decisión compromete el futuro de Bachillerato y no descartan un paro educativo al inicio del curso si la situación no se revierte.

Entrada al IES Garoé, en Valverde, El Hierro. Imagen RTVC

Para el curso escolar 2025-2026, se pretende que el edificio actual de Bachillerato del IES Garoé pase a ser la sede del nuevo CIFP, cediendo únicamente seis aulas al Bachillerato (tres para primer curso y tres para segundo curso), además de compartir de forma limitada el uso del salón de actos, aula de dibujo y laboratorio de Física y Química.

El Cabildo de El Hierro también se ha mostrado contrario a la decisión unilateral de la Consejería y ha pedido «diálogo». La corporación insular ha instado a la Consejería a establecer “un proceso de diálogo transparente y real con la comunidad educativa herreña, especialmente con el equipo directivo y el Consejo Escolar del IES Garoé y del nuevo CIFP Valverde, para acordar una transición educativa planificada y viable”.

También ha planteado la reversión de la decisión adoptada y la garantía de espacios adecuados y suficientes para el correcto desarrollo de las enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional, así como de los recursos personales, técnicos y administrativos necesarios para el funcionamiento de ambos centros.