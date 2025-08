Tras la reorganización propuesta por Educación, el Cabildo de El Hierro pide un «proceso de diálogo transparente y real con la comunidad educativa herreña»

El Cabildo de El Hierro pide a Educación mantener el IES Garoé y crear un centro de FP. Imagen: Consejería Educación.

El Cabildo de El Hierro ha pedido a la Consejería de Educación del Gobierno que se mantenga la sede del IES Garoé y se cree un Centro Integral de Formación Profesional (CIFP) en la capital herreña.

Esta petición está relacionada con la reorganización educativa propuesta por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias sobre la creación de un Centro Integral de Formación Profesional (CIFP) en Valverde, en las instalaciones del IES Garoé, y su repercusión en la calidad educativa de la enseñanza de Bachillerato en la isla.

Así, el Cabildo solicita que el nuevo CIFP Valverde utilice de manera provisional las dependencias que puedan ser cedidas por el IES Garoé, hasta tanto se construya o habilite una sede propia con todas las garantías de calidad y suficiencia de espacios.

Asimismo, insta a la Consejería regional de Educación a establecer “un proceso de diálogo transparente y real con la comunidad educativa herreña, especialmente con el equipo directivo y el Consejo Escolar del IES Garoé y del nuevo CIFP Valverde, para acordar una transición educativa planificada y viable”.

También plantea la reversión de la decisión adoptada y la garantía de espacios adecuados y suficientes para el correcto desarrollo de las enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional, así como de los recursos personales, técnicos y administrativos necesarios para el funcionamiento de ambos centros.

«Plan de transición consensuado»

También reclama la elaboración de un “plan de transición consensuado”. Según ha informado el Cabildo, la institución se compromete a realizar un seguimiento activo de la situación educativa insular, ofreciendo colaboración institucional al Gobierno para canalizar soluciones adecuadas a los intereses del alumnado y la comunidad educativa. Asimismo dará traslado de este acuerdo a la Consejería, al Parlamento de Canarias, al Consejo Escolar de Canarias, así como al equipo directivo y al Consejo Escolar del IES Garoé.

En la exposición de motivos de esta Moción, se recoge que el Instituto de Educación Secundaria Garoé, “referencia educativa insular para los jóvenes herreños” ha venido albergando, desde su fundación en 1977 y anteriormente como extensión de Bachillerato desde 1970, las enseñanzas de Bachillerato y en la actualidad también las enseñanzas de Formación Profesional.

Recientemente, la Consejería de Educación “ha decidido de forma unilateral instalar en dicho edificio el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Valverde, desplazando al alumnado de Bachillerato a una situación de provisionalidad y compartiendo espacios manifiestamente insuficientes, según la información trasladada por el propio equipo directivo del IES Garoé”, afirman desde el grupo de Gobierno.

Para el curso escolar 2025-2026, se pretende que el edificio actual de Bachillerato del IES Garoé pase a ser la sede del nuevo CIFP, cediendo únicamente seis aulas al Bachillerato (tres para primer curso y tres para segundo curso), además de compartir de forma limitada el uso del salón de actos, aula de dibujo y laboratorio de Física y Química.

“Este planteamiento no contempla las necesidades reales de espacio para los desdobles obligatorios en varias materias, ni considera otros espacios imprescindibles como el laboratorio de Biología, el aula Medusa o espacios adecuados para las materias optativas”, señalan.

«Una grave merma en la organización administrativa»

La previsión de trasladar la Secretaría del IES Garoé al edificio de la ESO en la calle San Juan, donde no existen espacios adecuados para ello, “representa una grave merma en la organización administrativa del centro. Además, no se ha facilitado información clara sobre la dotación de personal técnico, administrativo o laboral del nuevo CIFP, lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad operativa de ambos centros”, recoge la Moción.

Para el equipo de Gobierno, estas circunstancias “ponen en serio riesgo la calidad del sistema educativo en la isla, especialmente para el alumnado de Bachillerato, que se ve directamente afectado en su preparación académica, incluyendo exámenes como la PAU”.

“Desde el Cabildo, y aunque no se ostenten competencias directas en materia educativa, entendemos que es nuestra responsabilidad velar por la equidad educativa, el bienestar del alumnado y la calidad del sistema educativo insular, promoviendo la adecuada coordinación institucional. Por ello, y dejando constancia de que no existe oposición a la creación del nuevo CIFP de Valverde, ésta no debe llevarse a cabo en detrimento de las infraestructuras ni de la calidad educativa del IES Garoé”, señalaron los portavoces del equipo de Gobierno en el Cabildo (PSOE – AH – IUC-Reunir).