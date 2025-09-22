Denuncian presiones para abandonar su local de La Isleta

Los propietarios de un local de La Isleta aseguran estar siendo amenazados por el propietario del resto del edificio, que quiere hacer un hotel

Un edificio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, que pertenece a dos propietarios está siendo el escenario de una disputa en la que una de las partes asegura estar recibiendo amenazas de la otra. Uno de ellos compró la mayor parte del edificio para hacer un hotel. Sin embargo, un local del edificio pertenece a otra persona, que denuncia recibir amenazas para vender su propiedad familiar de más de 50 años de historia.

Cierre del negocio

Los propietarios del negocio aseguran que uno de los trabajadores del futuro hotel invadió su negocio. Relatan que el problema surgió cuando al comprar el resto del edificio, el empresario les intentó comprar el local y ellos dijeron que no estaban interesados.

Desde entonces afirman haber recibido presiones y amenazas. La inquilina del local, que regenta allí una vermutería, explica que lleva un año sufriendo obras del edificio y que desde hace tres meses ha tenido que cerrar.

La inquilina sigue abonando a la propietaria el alquiler del local, además de seguir pagando la nómina de cuatro trabajadores. Unos gastos que superan los 10.000 euros al mes.