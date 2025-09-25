Diferentes organización sindicales y políticas piden más implicación del sector agrícola para evitar la comercialización de la papa israelí

Informa: RTVC.

Más de 20 asociaciones políticas y sindicales han denunciado ante la consejería de Agricultura comercialización en Canarias de papa israelí. Por solidaridad con los palestinos y porque, aseguran, utilizan productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea.

Las asociaciones denuncian la venta de papa israelí en Canarias.

Los diferentes colectivos piden más implicación de los importadores, los comercializadores y los consumidores.

En un comunicado conjunto han expresado la «desesperación que existe entre los cosecheros para vender papa «del país» debido a las importaciones de Reino Unido, Israel y Egipto. Además, recuerdan que el consejero dijo en el mes de junio que la papa de Israel tiene productos fitosanitarios que «están prohibidos en la Unión Europea».

Los firmantes recuerdan a la consejería que tiene la «obligación de aplicar controles rigurosos para la entrada y comercialización de los productos». Además, reclaman la “inmediata inmovilización” de las papas importadas de Israel y que se informe y hagan públicas “cuantas actuaciones se han realizado para poner remedio a esta grave situación, especificando los casos en que su resultado ha sido la incoación de expedientes sancionadores”.

Boicot a los productos israelíes

Desde el Cabildo de Gran Canaria llaman al boicot de los productos de Israel. Muchos países ya están aplicando medidas similares. Los diferentes colectivos que han secundado esta denuncian exigen la prohibición de las importaciones de papa procedente de Israel.

Algunos representantes de los agricultores recuerdan que los productores canarios de papa pueden abastecer las demandas de los consumidores en casi un 80%.