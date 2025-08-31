ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasEconomía

El sector agrario denuncia la importación masiva de papa extranjera

Redacción RTVC
Redacción RTVC

En la actualidad y desde hace meses, se puede comprobar como los lineales de supermercados en Canarias se encuentran llenos de papa extranjera

El sector agrario ha denunciado que las importadoras estén inundando el mercado canario con papa extranjera. Todo ello, pese a que aún queda producto local en los almacenes. Como así han asegurado, «esta práctica provoca una drástica caída de precios y por ende, de los beneficios para los agricultores isleños».

En la actualidad y desde hace meses, se puede comprobar como los lineales de supermercados en Canarias se encuentran llenos de papa extranjera
Imagen archivo RTVC.

Paralelamente, asociaciones en defensa de los derechos humanos han llamado en estos días a boicotear el tubérculo procedente de Israel.

Situación en el mercado

En la actualidad y desde hace meses, se puede comprobar como los lineales de supermercados en Canarias se encuentran llenos de papa extranjera. Sin embargo, los importadores se habían comprometido a reducir su presencia mientras quede producto local.

Cabe destacar, que esta importación masiva de mesas con papa de fuera está llevando al sector agrícola a tirar la toalla.

Por su parte, el sector pide ayuda a los consumidores y de forma paralela activistas llaman al boicot de la procedente de Israel.

Mientras se importa esta polémica papa, la superficie cultivada en Canarias se redujo un 40% en una década.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El Hierro se posiciona como la isla de las energías renovables según el ISTAC

Al menos 20 palestinos muertos en ataques israelíes desde el amanecer de este domingo en Gaza

Los alumnos canarios volverán al cole el 9 de septiembre en Infantil y Primaria

Fallece Goya Alonso, Medalla de Oro de Canarias en 2024

Un motorista crítico y un conductor herido en dos accidentes en Gran Canaria y Tenerife

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025