El sector agrario ha denunciado que las importadoras estén inundando el mercado canario con papa extranjera. Todo ello, pese a que aún queda producto local en los almacenes. Como así han asegurado, «esta práctica provoca una drástica caída de precios y por ende, de los beneficios para los agricultores isleños».

Imagen archivo RTVC.

Paralelamente, asociaciones en defensa de los derechos humanos han llamado en estos días a boicotear el tubérculo procedente de Israel.

Situación en el mercado

En la actualidad y desde hace meses, se puede comprobar como los lineales de supermercados en Canarias se encuentran llenos de papa extranjera. Sin embargo, los importadores se habían comprometido a reducir su presencia mientras quede producto local.

Cabe destacar, que esta importación masiva de mesas con papa de fuera está llevando al sector agrícola a tirar la toalla.

Por su parte, el sector pide ayuda a los consumidores y de forma paralela activistas llaman al boicot de la procedente de Israel.

Mientras se importa esta polémica papa, la superficie cultivada en Canarias se redujo un 40% en una década.