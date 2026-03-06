Responsables del Cabildo de Lanzarote han mantenido una reunión con la empresa Amavir, que gestiona el centro de mayores de Tías

Residencia de mayores de Tías gestionada por Amavir. Imagen RTVC

El Cabildo de Lanzarote ha mantenido este viernes una reunión con Amavir, empresa que gestiona la residencia de mayores de Tías, que ha recibido denuncias por graves deficiencias en el centro y un presunto trato vejatorio hacia algunos residentes.

Ante la gravedad de las denuncias, el consejero de Bienestar Social del Cabildo, Marci Acuña, mantuvo una reunión con la empresa gestora del centro para abordar la situación y exigir explicaciones.

Una reunión en la que el Cabildo de Lanzarote ha expuesto a la empresa adjudicataria las deficiencias detectadas y han insistido en que seguirán fiscalizando el contrato para mejorar el servicio en Tías.

El Ayuntamiento de Haría, por su parte, ha pedido una reunión con el Cabildo para conocer cuál es el estado de este servicio asistencial en su municipio.

El Cabildo de Lanzarote, además, ha denunciado ante la Guardia Civil la existencia del vídeo donde se muestran las situaciones denunciadas al entender que podría vulnerar el derecho de los propios residentes.

El sindicato CCOO ha criticado duramente esas imágenes ya que consideran que se trata de un presunto trato vejatorio, aunque ha insistido en que no se trata de la mayoría de la plantilla. Aseguran que las condiciones laborales en este centro no son ni mucho menos óptimas.

Declaraciones: Alejandro Domínguez, secretario general de CCOO Lanzarote

Graves denuncias

La decisión llega después de que sindicatos y representantes políticos hicieran públicas varias acusaciones sobre el estado de las instalaciones y la atención prestada a los usuarios. Entre las irregularidades señaladas figuran colchones en mal estado, falta de material básico, sábanas insuficientes y acumulación de basura, además de la existencia de supuestas grabaciones con contenido vejatorio hacia los residentes.

La reunión se enmarca en la intención de la corporación insular de garantizar la calidad del servicio y el respeto a los derechos y la dignidad de las personas mayores residentes en el centro. Mientras se desarrolla la auditoría, el Cabildo asegura que mantendrá un seguimiento estrecho de la situación para esclarecer los hechos y asegurar que la atención a los usuarios cumple con los estándares exigidos.