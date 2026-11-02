Repasamos clasificación del Deportivo y el Osasuna, las claves del partido y sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

El Deportivo – Osasuna se juega este lunes 2 de noviembre a las 20:00 hora canaria (21:00 en la península) en el ABANCA-Riazor. Es el partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports, con el colegiado Jon Ander González Esteban en el arbitraje.



El enfrentamiento entre el Deportivo y el Osasuna se produce en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en la temporada 26-27

Cómo llega el Deportivo y el Osasuna al encuentro

El Deportivo, que dirige Antonio Hidalgo, es 12.º con 11 puntos (dos victorias, cinco empates y tres derrotas), con 13 goles a favor y 13 en contra. Llega tras caer 1-0 ante el Atlético de Madrid y acumula seis jornadas seguidas sin ganar. En Riazor, sin embargo, solo ha perdido uno de sus cinco partidos como local. Yeremay es una de las referencias del equipo.

Osasuna, entrenado por Jagoba Arrasate, es 14.º con 11 puntos (tres victorias, dos empates y cinco derrotas), con 10 goles a favor y 20 en contra. Viene de perder 2-0 ante el Sevilla y ha encajado 17 goles en sus cinco salidas. Su principal amenaza es Ante Budimir, que lleva siete goles en Liga.

Últimos enfrentamientos

Los cinco últimos cruces entre el Deportivo y Osasuna están muy igualados: dos victorias para cada equipo y un empate. Los gallegos han marcado ocho goles y los navarros, seis.

18 de diciembre de 2016: Deportivo 2-0 Osasuna (Primera División)

Deportivo 2-0 Osasuna (Primera División) 30 de abril de 2017: Osasuna 2-2 Deportivo (Primera División)

Osasuna 2-2 Deportivo (Primera División) 24 de noviembre de 2018: Deportivo 2-0 Osasuna (Segunda División)

Deportivo 2-0 Osasuna (Segunda División) 13 de abril de 2019: Osasuna 2-1 Deportivo (Segunda División)

Osasuna 2-1 Deportivo (Segunda División) 16 de diciembre de 2021: Deportivo 1-2 Osasuna (Copa del Rey, segunda ronda)

El último duelo de liga en Primera División fue el 2-2 del 30 de abril de 2017. En Riazor, el Deportivo ganó los dos cruces de 2016 y 2018 (ambos por 2-0), pero perdió el último, en Copa, ante Osasuna.

Desde diciembre de 2021, hace casi cinco años, los dos equipos no se habían vuelto a ver las caras.

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