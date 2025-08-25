Desalojan un búnker histórico de El Confital tras varios años ocupado

Uno de los búnker de El Confital suma un nuevo capítulo a su historia con la desocupación de las personas que llevan tiempo viviendo allí

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Demarcación de Costas de Canarias desalojaron este lunes el búnker histórico ubicado en la Punta de El Confital que estaba ocupado desde hace varios.

Desocupados para uso público uno de los búnkeres de El Confital

Por orden judicial

Esta actuación se ha llevado a cabo tras un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 que autorizaba la misma.

La intervención la realizaron responsables de la Demarcación de Costas de Canarias, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Colaboraron la Concejalía de Ciudad de Mar y su servicio de limpieza de playas que gestiona FCC. También el Servicio Municipal de Limpieza, la Unidad de Protección Animal, la Policía Local y la Policía Nacional.

Al respecto, el concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, ha apuntado que con esta actuación «concluye el proceso administrativo y judicial que solicitó el Ayuntamiento a Costas para recuperar y proteger un inmueble de titularidad pública, que es de todos, que se encuentra en un entorno privilegiado, en una zona de dominio público marítimo-terrestre».

Limpieza del espacio

De esta manera, durante la mañana de este lunes, operarios municipales han realizado las tareas de retirada de enseres y objetos acumulados en esta construcción defensiva. Data de la II Guerra Mundial. Se ha limpiado e higienizado el espacio y se ha procedido a su cierre para su protección.

Aquí, el Ayuntamiento ha indicado que esta no es la única actuación realizada desde Ciudad de Mar para la recuperación de estos equipamientos. En abril de 2024 se recuperó otra instalación cercana. Son dos búnkeres interconectados entre sí por un pasillo que también está fortificado.