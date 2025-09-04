Desaparece en Arona, Miriam M., de 75 años

La Guardia Civil busca a Miriam M., desaparecida en el municipio de Arona, el pasado martes, 3 de septiembre

Miriam M. desapareció el pasado 3 de septiembre en el municipio de Arona.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha emitido un comunicado alertando de la desaparición de Miriam M. de 75 años. Fue vista por última vez en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife, el pasado 3 de septiembre.

En ese momento, llevaba un pantalón corto blanco, camiseta de manga corta azul y unas sandalias de color beige.

Miriam M. mide 1, 50 metros de altura, tienen el pelo canoso, ojos marrones y es de complexión delgada.

En caso de disponer de información al respecto se solicita contactar con la Guardia Civil en el número 062 o a través de la web www.cndes.es.