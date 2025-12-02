Hay catorce detenidos, entre ellos el líder de la organización, que realizaba viajes internacionales publicitando sus productos

Desarticulado en Tenerife un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas a través de asociaciones cannábicas.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta, han desarticulado en Tenerife una organización criminal dedicada al cultivo, elaboración, transformación y distribución de sustancias estupefacientes a través de asociaciones cannábicas.

La llamada operación ‘Brotherbross’ se ha saldado con 14 detenidos. Alguno de ellos con numerosos antecedentes por delitos contra la salud pública, que guardaban en sus domicilios grandes sumas de dinero y droga.

La investigación se inició en noviembre de 2024, mediante denuncia ante la Fiscalía Antidroga de Santa Cruz de Tenerife contra un grupo criminal que operaba principalmente controlando asociaciones cannábicas ilegales, localizadas en distintos municipios de la isla, que eran utilizadas como puntos de distribución encubiertos y operadas mediante testaferros.

En la fase de explotación de la operación se han llevado a cabo varias entradas y registros. Entre ellas a seis asociaciones cannábicas, localizadas en las localidades de Adeje, El Fraile, San Isidro, Abades y Caletillas, que han sido cerradas y precintadas. Además, se ha registrado un laboratorio de extracción y transformación de estupefaciente. Y dos fincas donde se cultivaba plantas de marihuana, tres plantaciones ‘indoor’ de marihuana. También cinco domicilios particulares de los principales investigados.

Intervenidos 70 kilos de marihuana, 9 kilos de hachís y 1.736 plantas de marihuana

Fruto de los registros se han logrado intervenir 70 kilos de marihuana y casi 9 kilos de hachís. También más de un kilo de resina de hachís, 1.736 plantas de marihuana, 57 gramos de cocaína, setas alucinógenas y 116 gramos de ‘rosin’ (un tipo de marihuana o hachís de gran pureza). Además de 109.452 euros en efectivo y dos armas de aire comprimido. Con estos registros se ha desarticulado totalmente la infraestructura de cultivo, procesado y distribución utilizada por el grupo criminal.

Entre los detenidos se encuentra el líder de la organización, que se publicitaba en redes sociales como “el mejor extractor mundial de cannabis” y se hacía llamar ‘El Santo’. Esta persona realizaba viajes internacionales publicitando su marca y método de elaboración de una sustancia denominada ‘rosín’ y ‘bubble hash’ a países como Argentina, Tailandia o Italia. Además, se ha detenido a otros lugartenientes que realizaban labores de tesorería e instalación de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo los delitos.

Los detenidos, junto con la sustancias y efectos intervenidos, fueron presentados en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 1 de Granadilla de Abona, que se encargó de la instrucción, decretando prisión provisional para tres de las personas detenidas.