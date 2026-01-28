Una persona detenida por gestión falsa de alquileres, se apropió de 2.400 euros de un propietario al cobrar mensualidades y fianza que nunca entregó

Desarticulan en Agüimes una estafa inmobiliaria por gestión falsa de alquileres. Guardia Civil

La Guardia Civil de Agüimes ha investigado a una persona por un presunto delito de estafa continuada tras descubrir que gestionaba de forma falsa el alquiler de una vivienda en Arinaga.

La sospechosa contactó con el propietario alegando trabajar para una empresa de gestión inmobiliaria, recibiendo mensualidades y fianza que nunca llegaron al legítimo dueño, lo que provocó un perjuicio económico de 2.400 euros.

Amplio historial delictivo

La investigación se complicó por la salida del inquilino original al extranjero, pero los agentes lograron rastrear una línea telefónica clave vinculada a la sospechosa. Gracias a este seguimiento y a las diligencias tecnológicas, se confirmó su identidad completa en enero de 2026, revelando además un amplio historial delictivo.

Las diligencias se remitieron al Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, mientras la Guardia Civil continúa recabando pruebas y mantiene abierta la investigación para esclarecer la magnitud total de la estafa y posibles implicados adicionales.