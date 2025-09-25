La Policía de Mauritania detiene a tres personas sospechosas de organizar viajes clandestinos a Canarias y que tenían 15 personas escondidas para futuras salidas al Atlántico

Mauritania desarticula una red que organizaba viajes clandestinos a Canarias.

La Policía de Mauritania desmantela una organización dedicada a planificar viajes clandestinos al archipiélago. Tres personas han sido detenidas como posibles dirigentes de las travesías.

Según las autoridades, actuaban captando candidatos en un «país vecino». En la nota divulgada por el cuerpo armado mauritano, dos de los detenidos son ciudadanos mauritanos y un tercero, extranjero. En el comunicado no revela la nacionalidad, pero sí indica que tiene asuntos judiciales pendientes en su país de origen.

Otros arrestos en la capital mauritana

Otras 15 personas fueron detenidas, tras ser localizadas en una vivienda de Nuakchot, donde esperaban para salir con destino las islas. Estos migrantes fueron trasladados a un centro de acogida.

Según la Policía, los tres cabecillas de la organización admitieron tener 40.000 euros de los pagos por los viajes previstos.

Descenso de la migración a Canarias

El Estado ha informado que en 2025 ha disminuido en un 50% la llegada de inmigración irregular a las Islas Canarias. El jefe del Mando de Fronteras y Policía Marítima, Manuel Navarrete, ha comentado que ha sido importante la colaboración con los países de origen para minimizar las salidas.

Concretamente, ha señalado que han disminuido en un 40 % las salidas, fundamentalmente desde Mauritania, Senegal y Gambia, países desde los que, ha recordado, procedía cerca del 80 % de las llegadas a España, sobre todo a Canarias.