Mauritania intercepta una embarcación con 119 migrantes

El gobierno mauritano ha informado sobre el rescate de un barco con 119 migrantes frente a su litoral con destino Canarias

Hace menos de una semana interceptaron otra embarcación con 170 migrantes con destino las Islas Canarias. Lauren Seibert/Human Rights Watch

La Guardia Costera mauritana intercepta una embarcación con 119 migrantes. El Ministerio de Pesca ha informado en su cuenta de Facebook que el barco partió de la costa de Gambia.

Los migrantes salieron con destino las Islas Canarias.

La barca estuvo a punto de hundirse por problemas técnicos. Las autoridades mauritanas han rescatado cuando estuvo a punto de hundirse. Todos fueron trasladados hasta el litoral por la Guardia Costera.

Una semana de navegación

Empezaron la travesía el pasado 1 de septiembre. Partieron de Gambia, 54 personas de nacionalidad gambiana, 50 senegaleses y 15 de nacionalidad guineana. Según el Ministerio de Pesca mauritano, el motor comenzó a fallar a la semana de emprender el viaje.

También, han manifestado que el rescate comenzó tras contactar con la Guardia Costera mauritana. Todos los integrantes de la barca fueron rescatados y transportados a Nuakchot.

Otra embarcación

En menos de una semana, dos embarcaciones han sido interceptadas en aguas de Mauritania. Otra embarcación fue localizada pasado 3 de septiembre con más de 170 migrantes.

Los trayectos entre las costas de Mauritania y las Islas Canarias son frecuentes, pese a que la ruta del Atlántico está considerada una de las rutas a Europa más peligrosas.