En el registro policial se encontraron plantas de marihuana, hachís y dinero en efectivo. Hay un detenido

La Policía Nacional descubre un cultivo indoor de marihuana en una vivienda de okupas en Pájara.

La Policía Nacional, de la Comisaría Local de Puerto del Rosario, ha localizado un cultivo indoor de marihuana localizado en una vivienda del municipio de Pájara.

La investigación se inició a finales de diciembre de 2025. En esa fecha los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de un cultivo de marihuana en el interior de un inmueble. Fue tras detectarse diversos indicios compatibles con esta actividad ilícita.

En el transcurso de las gestiones practicadas, se constató además la inexistencia de contrato de suministro eléctrico con la compañía distribuidora Endesa. Eso hizo sospechar de una posible defraudación de fluido eléctrico.

Como resultado de las diligencias de investigación, se solicitó la correspondiente autorización judicial para la entrada y registro en el domicilio. Fue practicada por agentes del Grupo de Estupefacientes con la colaboración del Grupo Operativo de Respuesta, con el fin de garantizar la seguridad de la intervención.

Durante el registro se intervinieron 34 plantas de marihuana, 54,5 gramos de hachís y 150 euros en efectivo. Asimismo, se detuvo a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y un delito de defraudación de fluido eléctrico. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente junto con las diligencias instruidas.