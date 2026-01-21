Se ha desmantelado un punto activo de venta de marihuana y hachís en Santa Cruz de Tenerife y han detenido a cuatro personas

Imagen del material incautado

Agentes de la Policía Nacional desmantelaron un punto activo de venta de marihuana y hachís en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y detuvieron a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas.

La Policía desarrolló la investigación dentro de una operación antidroga en la que constató la existencia de un local situado en pleno centro de la capital tinerfeña. En ese establecimiento, varios individuos vendían presuntamente sustancias estupefacientes bajo la apariencia de una asociación privada con una legalidad ficticia.

Durante numerosos dispositivos policiales, en los que colaboraron agentes de la Policía Local, los investigadores comprobaron que un gran número de personas acudía al local a lo largo del día para adquirir drogas. Entre los clientes figuraban muchos extranjeros e incluso los agentes interceptaron a un menor de edad.

Droga incautada

Ante estos hechos, la Policía solicitó autorización judicial para entrar y registrar el local. Durante la intervención, los agentes detuvieron a dos personas e incautaron diversas cantidades de droga: 2.359 gramos de marihuana, 88 gramos de rosín, 352 gramos de hachís, 68 cigarrillos tipo porro, 9 cajas de aceite de hachís y 3.060 euros en efectivo. Posteriormente, los agentes arrestaron a otros dos individuos como miembros de la dirección del club.

La Policía puso a los detenidos a disposición judicial como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas. Con ello, dio por desmantelado el punto de venta de marihuana y hachís ubicado en la zona centro del municipio de Santa Cruz de Tenerife.