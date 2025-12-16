Despedido por amenazar a su jefe: «nos vemos a las cuatro»

El TSJC considera procedente este despido por amenazas graves hacia su superior

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) considera procedente el despido de un trabajador que amenazó a su jefe con la frase «nos vemos a las cuatro». El TSJC responde así al recurso de suplicación interpuesto por la empresa DUNAS RESORT S.L.​ contra una sentencia previa del Juzgado de lo Social Nº 5 que había declarado improcedente el despido de un trabajador, Jesús Carlos. ​

Los hechos

Jesús Carlos fue despedido disciplinariamente el 30 de octubre de 2024 alegando malos tratos de palabra y amenazas hacia su superior, según la empresa.

El Juzgado de lo Social Nº 5 declaró el despido improcedente, argumentando que los hechos alegados no estaban suficientemente acreditados. También que las afirmaciones de la empresa eran genéricas. ​

La empresa recurrió esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia.

Decisión del Tribunal Superior de Justicia

El Tribunal revocó la sentencia inicial y declaró procedente el despido. Considera que la expresión «nos vemos a las cuatro», en el contexto de una discusión laboral, constituía una amenaza implícita y una falta grave de respeto hacia el superior. ​

En este sentido, se estima la conducta como una falta muy grave. Lo hace en base al artículo 40.6 del VI Acuerdo Laboral para el sector de la Hostelería como falta muy grave. ​

Fallo

Se desestima la demanda del trabajador y se absuelve a la empresa de los pedimentos en su contra. No se imponen costas y se ordena la devolución de los depósitos constituidos para recurrir. ​También se informa sobre la posibilidad de interponer un recurso de casación para unificación de doctrina en el plazo de diez días. ​