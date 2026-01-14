Un desprendimiento provoca el cierre de la costa de Tabaiba Baja

El ayuntamiento ha prohibido el baño en esa parte de la costa y ha activado el Plan de Emergencias Municipal al quedar afectada la red de saneamiento

Desprendimiento en la costa de Tabaiba Baja, El Rosario, Tenerife. Carlos Centurión.

El Ayuntamiento de El Rosario prohíbe el baño en toda la costa de Tabaiba por un desprendimiento que ha provocado la rotura de la red de saneamiento. La caída esta madrugada de una roca de grandes dimensiones ha llevado al cierre de la playa del Moro.

También, queda prohibido el tránsito peatonal entre Radazul y Tabaiba y el acceso a nado por la costa entre ambos núcleos «por razones de seguridad y salud pública».

Recomendaciones

Un bando municipal del alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, advierte que con carácter temporal, se desaconseja el uso de la red de saneamiento en la ladera este de Tabaiba. Afecta a las calles Dinamarca, Italia, Holanda, Portugal, Francia y Bélgica.

En concreto, se recomienda evitar hasta nuevo aviso la descarga de inodoros, el uso de duchas, bañeras y lavadoras, el vertido de aguas residuales domésticas o industriales a la red, y cualquier otro uso que implique aportes significativos de aguas al sistema de saneamiento.

Desde el gobierno local se pide la «máxima colaboración» a la ciudadanía y agradece de antemano su comprensión por las molestias que esta situación pudiera ocasionar.