85 personas implicadas en la sustracción de objetos de maletas facturadas

La Guardia Civil ha detenido a 30 personas e investigado a otras 21 por robos con fuerza en maletas de pasajeros del aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía. Los arrestados afrontan acusaciones de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, daños, receptación y blanqueo de capitales.

Parte del material incautado en la operación Oretel | Guardia Civil

En 2023 se desarrolló la operación Oretel, tras un notable aumento de denuncias de viajeros por robos en equipajes. En esa investigación cayeron 14 trabajadores detenidos y 20 investigados, con objetos recuperados valorados en más de 2 millones de euros.

Una joyería bajo la lupa

Los registros de 2023 permitieron hallar material clave en taquillas, coches y domicilios de los sospechosos. Ese análisis abrió la actual operación BORO TF, con 51 acusados más, lo que eleva el total a 85 personas investigadas.

Los agentes descubrieron que en una joyería de Santa Cruz se vendían relojes, oro y objetos preciosos robados durante años. La inspección reciente permitió incautar joyas valoradas en más de 59.000 euros.

La investigación fue desarrollada por la Unidad de Análisis de Investigación Fiscal y Fronteras del aeropuerto Tenerife Sur. Contó con apoyo de la USECIC, la Policía Judicial y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 4 de Granadilla de Abona.