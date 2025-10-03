ES NOTICIA

La Guardia Civil destapa una red de robos en el aeropuerto de Tenerife Sur

85 personas implicadas en la sustracción de objetos de maletas facturadas

La Guardia Civil ha detenido a 30 personas e investigado a otras 21 por robos con fuerza en maletas de pasajeros del aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía. Los arrestados afrontan acusaciones de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, daños, receptación y blanqueo de capitales.

Parte del material incautado en la operación Oretel
Parte del material incautado en la operación Oretel | Guardia Civil

En 2023 se desarrolló la operación Oretel, tras un notable aumento de denuncias de viajeros por robos en equipajes. En esa investigación cayeron 14 trabajadores detenidos y 20 investigados, con objetos recuperados valorados en más de 2 millones de euros.

Una joyería bajo la lupa

Los registros de 2023 permitieron hallar material clave en taquillas, coches y domicilios de los sospechosos. Ese análisis abrió la actual operación BORO TF, con 51 acusados más, lo que eleva el total a 85 personas investigadas.

Los agentes descubrieron que en una joyería de Santa Cruz se vendían relojes, oro y objetos preciosos robados durante años. La inspección reciente permitió incautar joyas valoradas en más de 59.000 euros.

La investigación fue desarrollada por la Unidad de Análisis de Investigación Fiscal y Fronteras del aeropuerto Tenerife Sur. Contó con apoyo de la USECIC, la Policía Judicial y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 4 de Granadilla de Abona.

