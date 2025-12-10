Las autoridades de Tenerife refuerzan la vigilancia entomológica y recuerdan a la población medidas para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti y prevenir enfermedades asociadas

Detectan un mosquito Aedes aegypti en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Gobierno de Canarias

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud ha confirmado la detección de un mosquito adulto Aedes aegypti en la Terminal de Cruceros del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

La captura se produjo durante los trabajos de vigilancia entomológica reforzados tras la última detección de esta especie el 21 de febrero de 2024.

Los análisis del Laboratorio de Entomología Médica identificaron a una hembra de Aedes aegypti. Podría haber llegado de forma puntual a través de barcos procedentes de zonas donde el mosquito está presente.

Se intensifican las vigilancias

Ante esta situación, las autoridades han intensificado la vigilancia en los puntos de entrada del archipiélago para evitar su dispersión.

Se ha informado tanto a profesionales sanitarios como a la población sobre los riesgos de la picadura y la importancia de eliminar posibles criaderos de agua en viviendas y jardines.

Desde 2013, Canarias cuenta con un Sistema de Vigilancia Entomológica que permite detectar precozmente la llegada de especies invasoras como Aedes aegypti y Aedes albopictus.

Recomendaciones

Las autoridades recuerdan que los ciudadanos pueden colaborar enviando fotos de posibles mosquitos o de reacciones por picaduras al correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org, indicando ubicación y teléfono de contacto.

Entre las medidas recomendadas destacan vaciar platos de macetas, limpiar bebederos y desagües, y mantener piscinas correctamente cloradas para evitar la reproducción del mosquito.