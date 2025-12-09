La mujer llevaba más de dos kilos de droga adheridos al abdomen

La Policía Nacional detuvo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a una joven que fingió estar embarazada para ocultar más de dos kilos de cocaína. Los agentes decretaron su ingreso en prisión tras comprobar el intento de ocultación.

Imagen del falso vientre utilizado para ocultar la droga | EFE / Policía Nacional

La mujer llegó en un vuelo transatlántico y llamó la atención porque respondió de forma incoherente durante el control policial. Esta actitud generó sospechas inmediatas entre los agentes.

Imagen de los 13 paquetes con cocaína ocultos tras el falso vientre de silicona | EFE / Policía Nacional

Descubrieron la cocaína bajo un falso vientre de embarazada

En un momento concreto, la joven extrajo una prótesis de silicona con forma de vientre que escondía varios fragmentos de envoltorio transparente. Bajo la pieza aparecieron 13 paquetes pegados a su abdomen.

Los agentes comprobaron que los paquetes contenían cocaína en cantidad significativa, lo que confirmó sus sospechas. La Policía Nacional detuvo a la joven por un delito contra la salud pública.