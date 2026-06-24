La víctima logró escapar por una ventana tras permanecer varias horas retenida contra su voluntad en una vivienda del municipio

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, acusadas de presuntos delitos de detención ilegal, robo con fuerza y lesiones tras retener a un hombre durante varias horas en una vivienda de Tacoronte, en Tenerife.

Los atacantes utilizaron la técnica conocida como ‘mataleón’ / Guardia Civil

Según ha informado este miércoles la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, la víctima denunció haber sido atacada mediante la técnica conocida como «mataleón», una maniobra que le hizo perder el conocimiento. Posteriormente, fue trasladada a una vivienda donde permaneció retenida contra su voluntad durante varias horas.

Amenazas con una katana para conseguir el PIN bancario

Durante el tiempo que permaneció cautiva, los presuntos autores le sustrajeron dinero en efectivo, la agredieron físicamente y la amenazaron con una katana para obligarle a facilitar el número PIN de su tarjeta bancaria. Con esa información, los detenidos habrían realizado retiradas de dinero de su cuenta.

La víctima consiguió escapar aprovechando un descuido de sus captores. Lo hizo saltando por una ventana de la vivienda y, una vez en el exterior, pudo pedir ayuda y denunciar los hechos ante las fuerzas de seguridad.

Hallan dinero, objetos robados y la cinta utilizada para maniatar a la víctima

Tras recibir la denuncia, agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial del Puerto de la Cruz y del Área de Investigación del Puesto Principal de Tacoronte iniciaron una investigación que permitió recopilar indicios y pruebas suficientes para solicitar una autorización judicial de entrada y registro en el inmueble donde supuestamente ocurrieron los hechos.

Durante el operativo, los agentes localizaron diversas pertenencias de la víctima, entre ellas ropa, su teléfono móvil y 855 euros en efectivo que, según había denunciado, le habían sido sustraídos.

Además, encontraron una cinta azul que habría sido utilizada para maniatarle y un arma blanca tipo machete coincidente con la descripción aportada por el denunciante.

Intervienen herramientas presuntamente procedentes de otros robos

En el registro también se incautó diverso material relacionado con el pesaje de drogas, así como herramientas y material de obra que, según las primeras investigaciones, podrían proceder de otros robos cometidos con anterioridad.

La actuación contó con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad número 8 (GRS 8) y del grupo cinológico de la Guardia Civil, que participó con perros especializados en la detección de drogas y dinero.

Tres de los cuatro detenidos ingresan en prisión

Los cuatro arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias practicadas por los investigadores.

Tras analizar el caso, el juzgado competente decretó el ingreso en prisión provisional de tres de los cuatro detenidos mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.