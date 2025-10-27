La Policía Nacional arresta a una camarera y a una subgobernanta que planificaron el hurto aprovechando las rutinas de los huéspedes

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en el municipio tinerfeño de Arona a dos mujeres, de 63 y 50 años, acusadas de robar 9.000 euros de la habitación de un hotel donde se alojaba un matrimonio italiano. La pareja, cliente habitual del establecimiento, había escondido el dinero en varios puntos del cuarto para evitar riesgos.

Los agentes comprobaron que no había señales de desorden ni forzamiento. También, que en la habitación permanecían objetos personales de valor, lo que descartó un robo externo o con violencia.

Un plan ideado desde dentro del hotel

Las pesquisas policiales apuntaron pronto a una camarera encargada de la limpieza de la habitación y a una subgobernanta, su superior. Según la investigación, la primera informaba a su compañera de la existencia y localización del dinero, mientras que la segunda organizó los turnos y días de trabajo para ejecutar el robo de manera planificada.

Ambas conocían las rutinas del matrimonio y los horarios del hotel. Aprovechaban el momento en que los huéspedes descansaban en la zona de hamacas, visible desde la habitación, para acceder sin levantar sospechas y sustraer el dinero.

Tras un exhaustivo análisis de pruebas y testimonios, los agentes de la Policía Nacional esclarecieron el robo y detuvieron a las dos trabajadoras como presuntas autoras de un delito de hurto. Las detenidas, la camarera y la subgobernanta, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará ahora las medidas correspondientes.