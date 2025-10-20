La investigación por blanqueo de capitales se inició tras la intervención de 140.000 euros ocultos en una motocicleta

Detenidas en Las Palmas dos personas por un presunto delito de blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre y su pareja sentimental, por un presunto delito de blanqueo de capitales. La investigación se inició en octubre de 2024, cuando el principal investigado fue interceptado en el barrio de Jinámar por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

En el momento de la detención, los agentes le intervinieron 140.000 euros en billetes de pequeño valor, que transportaba ocultos en una motocicleta.

Este hecho, junto con la conocida vinculación del detenido con el tráfico ilícito de estupefacientes, provocó que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional comenzase una investigación que se prolongó durante un año. Esto permitió descubrir la participación de su pareja sentimental como supuesta coautora.

Compra de bienes inmuebles y vehículos de alta gama

Las pesquisas policiales permitieron averiguar que ambos disponían de una estructura económica paralela y no declarada. A través de esta estructura, introducían fondos en metálico en sus cuentas corrientes y financiaban un elevado tren de vida.

Los agentes constataron que los investigados realizaron numerosos viajes, alquileres de vehículos y estancias hoteleras. La pareja detenida también habría adquirido bienes muebles e inmuebles, entre ellos vehículos de alta gama y un solar.

El cobro de premios como justificación del patrimonio

Durante la investigación policial, se detectó un incremento patrimonial justificado de manera irregular, que incluía el cobro de hasta cuatro premios mayores de lotería en los últimos años.

El resultado de estas actuaciones fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción número Tres de Las Palmas de Gran Canaria, que actualmente instruye la causa judicial.