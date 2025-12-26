Detenido en Agüimes por robar parte del vallado de una finca

La investigación se inició tras el aviso de un testigo y permitió identificar al autor gracias a pruebas audiovisuales

La Guardia Civil del Puesto Principal de Agüimes, en Gran Canaria, ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una finca privada del municipio. El individuo accedió al recinto tras fracturar de forma intencionada el vallado perimetral, próximo a la puerta de entrada de la propiedad.

El caso se activó gracias a la rápida actuación de un testigo, que observó a un hombre dentro de la finca desmontando el vallado. La colaboración permitió obtener imágenes de vídeo en las que se apreciaba al sospechoso durante la comisión del delito.

Tras la alerta, el propietario del terreno y varios familiares acudieron al lugar y vieron al autor transportando al hombro un tramo del vallado recién arrancado. Esta intervención temprana resultó decisiva para aportar información precisa a los agentes encargados de la investigación.

Actuación conjunta y detención

La investigación se desarrolló mediante la actuación coordinada de la patrulla de Seguridad Ciudadana y el Área de Investigación del Puesto Principal de Agüimes. Durante la inspección ocular, los agentes confirmaron la fractura deliberada del vallado para facilitar la entrada y salida del autor.

Con los indicios recopilados, la Guardia Civil procedió a la identificación y posterior detención del sospechoso.

Daños y perjuicios económicos

Este tipo de delitos generan perjuicios materiales y una sensación de inseguridad, especialmente en fincas rurales o zonas apartadas. En este caso, los daños y el valor del material sustraído superan los 1.000 euros, según la valoración inicial.

La Guardia Civil advierte que estas conductas suponen un riesgo añadido para las personas, al implicar accesos ilegales y manipulación de infraestructuras. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Telde para continuar con el procedimiento judicial.

