El último de los robos, por el que fue detenido, fue a una anciana a la que le robó el bolso después de un tirón y de arrastrarla varios metros en la calle

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de varios robos con violencia e intimidación, el último, contra una anciana en Santa Cruz de Tenerife. Lo cometió a plena luz del día contra una mujer de avanzada edad en la Avenida Tres de Mayo, cerca de la Plaza de la Victoria.

Avenida Tres de Mayo de Santa Cruz de Tenerife. Por Koppchen – Trabajo propio, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21432570

Robo con violencia

Los hechos ocurrieron el pasado día 13 de septiembre, alrededor de las 13:30 horas. La víctima se dirigía en ese momento a su domicilio cuando el detenido la abordó por la espalda.

Tras propinarle un fuerte tirón del bolso, la hizo caer al suelo, arrastrándola de forma violenta hasta conseguir arrebatárselo. La mujer tuvo que ser atendida posteriormente en el Servicio de Urgencias de los Gladiolos.

8 delitos más

Tras la investigación, los agentes lograron la identificación, localización y posterior detención del presunto autor. Además, los agentes permitieron relacionarlo con otros ocho robos con violencia e intimidación.

Los habría cometido utilizando el mismo “modus operandi”. Consistía en asaltar a sus víctimas sorpresivamente a plena luz del día para arrebatarles sus pertenencias de forma violenta.

Los investigadores obtuvieron evidencias legales que sirvieron de carga probatoria suficiente para que la autoridad judicial competente decretase el ingreso en prisión del detenido.