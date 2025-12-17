Detenido por intento de homicidio en Vecindario tras una brutal paliza

La víctima permanece ingresada por las lesiones causadas por la paliza en Vecindario en estado de extrema gravedad y el detenido está en prisión provisional

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa por darle una brutal paliza a otro hombre en la madrugada del pasado 2 de diciembre en Vecindario. La víctima, un hombre de 40 años, continúa ingresada en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria con pronóstico muy grave.

En plena calle

Los hechos se produjeron en una calle principal de la localidad, donde un ciudadano alertó a los servicios de emergencia al encontrar a un varón semiinconsciente y con graves heridas. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato agentes de la Guardia Civil y efectivos sanitarios, que prestaron una primera asistencia al herido antes de trasladarlo de urgencia al centro hospitalario.

La investigación se vio dificultada en sus primeras horas debido a que la víctima se encontraba inconsciente y sin documentación, lo que impedía su identificación. Ante esta situación, se solicitó la intervención del Equipo Territorial de Policía Judicial de Vecindario, que asumió las diligencias. Gracias a la toma de huellas dactilares se logró identificar plenamente al agredido, mientras los informes médicos confirmaban la extrema gravedad de su estado.

Grabado por las cámaras de seguridad

Una vez identificado, la investigación se centró en el análisis de material gráfico para esclarecer lo sucedido. Los agentes localizaron el punto exacto de la agresión, frente a la terraza de un establecimiento. Allí las cámaras de seguridad captaron parcialmente el incidente. En las imágenes se observaba la presencia de una guagua que se detuvo en el momento de los hechos, un detalle que resultó clave.

El Área de Investigación del Puesto Principal de Vecindario analizó las grabaciones del transporte público, en las que se apreciaba a la víctima, al agresor y a un tercer varón manteniendo una discusión en el interior de un vehículo. La visualización de la matrícula del coche permitió identificar plenamente al presunto autor de la agresión.

Localización del sospechoso

Con la identidad ya confirmada, los agentes realizaron diversas gestiones para localizar al sospechoso, que permanecía oculto al saberse buscado. Finalmente, el individuo se entregó voluntariamente el 10 de diciembre en el Puesto Principal de Vecindario, donde fue detenido.

Según la investigación, la agresión se produjo con extrema violencia, cuando la víctima ya se encontraba inmóvil en el suelo, recibiendo varios golpes en la cabeza. El suceso estuvo motivado por una disputa anterior entre ambos implicados.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas al Juzgado de San Bartolomé de Tirajana en funciones de guardia, cuyo titular ha decretado el ingreso en prisión provisional del detenido.

Este episodio ha generado preocupación entre los vecinos al haberse producido en un espacio público y en horario nocturno.