Detenido por agredir a un agente al reconocerle por una orden de búsqueda

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de enero y el hombre intentó huir del lugar

La Policía Nacional detuvo en Las Palmas de Gran Canaria a un varón de 44 años de edad sobre el que pesaban dos órdenes judiciales de búsqueda en vigor. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de enero, cuando un agente de la Policía Nacional, reconoció en la vía pública al detenido.

Detenido por agredir a un agente tras reconocerle por una orden de búsqueda/ Archivo RTVC

Este individuo lo detuvieron posteriormente por delito de atentado a agente de la autoridad, tras protagonizar un intento de huida y agredir a un agente de policía que se encontraba fuera de servicio.

Huida, forcejeo y detención

Tras la identificación del individuo por parte del agente, este comenzó a seguirlo y, al darle el alto e identificarse como policía mostrando su carné profesional y placa, el individuo emprendió la huida a la carrera.

Al interceptar rápidamente al sospechoso y lejos de deponer su actitud, este arremetió violentamente contra el policía, intentando golpearle en el rostro, iniciándose un forcejeo que terminó con ambos en el suelo.

Durante la intervención, un segundo policía nacional, que se encontraba fuera de servicio y presenció la escena, acudió en auxilio y lograron entre ambos, contener y reducir al individuo hasta asegurar la situación.

Hasta el lugar se desplazó un indicativo policial que procedió al traslado del detenido a dependencias policiales.

Como consecuencia del forcejeo, uno de los agentes intervinientes resultó lesionado, y tuvo que ser asistido posteriormente por los servicios sanitarios.