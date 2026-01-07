La Guardia Civil trabaja en identificar y localizar al presunto inductor del incendio del coche en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario, en Gran Canaria, ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de daños por incendio en un vehículo particular por encargo de un tercero y a cambio de 100 euros y cinco gramos de cocaína.

Quema un coche en Vecindario por encargo de un tercero. RTVC

Según la Benemérita, los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 25 de octubre, cuando se detectó un incendio en un turismo estacionado en una calle de la localidad y debido a que las llamas se propagaban con gran rapidez fue necesario desalojar de manera preventiva a cinco personas, entre ellas un menor, cuyas viviendas se encontraban junto al foco del fuego.

Una vez asegurada la zona, los bomberos lograron extinguir el incendio, que destruyó por completo el vehículo afectado, causó daños a otro automóvil cercano y afectó además a las fachadas de varios inmuebles colindantes.

Cámaras de videovigilancia

Los agentes centraron sus esfuerzos en revisar de forma exhaustiva las cámaras de videovigilancia de la zona, lo que permitió reconstruir los movimientos del sospechoso antes, durante y después del suceso y observa a un individuo que manipulaba el vehículo y posteriormente provocaba el inicio del fuego con un acelerante y un encendedor.

La Guardia Civil apunta que el detenido es un hombre con múltiples antecedentes por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico al que se localizó y detuvo el pasado 19 de diciembre.

Durante su declaración, el varón reconoció haber cometido el incendio y afirmó haber actuado por encargo de un tercero, quien presuntamente le facilitó alcohol para provocar el fuego y le recompensó con cinco gramos de cocaína y 100 euros en efectivo.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, se pusieron a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana, mientras que la Guardia Civil continúa las gestiones para identificar y localizar al presunto inductor de los hechos.