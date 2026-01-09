El hombre acumulaba varias detenciones por hechos similares durante el mes de diciembre

La Guardia Civil detuvo a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en el interior de un automóvil estacionado en la localidad grancanaria de Agüimes. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 24 de diciembre ,en la calle Doctor Vicente Ruano.

Detenido por robar en el interior de un vehículo en Agüimes / Archivo RTVC

El detenido aprovechó que una de las ventanillas estaba entreabierta unos tres centímetros debido a la instalación de un cortaviento para poder introducirse. El valor total de lo sustraído ronda los 1.000 euros, sin contar los daños ocasionados en el sistema eléctrico del coche.

Ladrón reincidente

La investigación se inició pocas horas después del suceso y a las 7:00 horas del mismo día, los agentes identificaron durante una patrulla a un hombre en las inmediaciones del acuartelamiento que portaba una mochila con dos pares de zapatillas deportivas de alta gama.

Ante su actitud nerviosa y al no poder justificar la procedencia de los objetos, los agentes realizaron una reseña fotográfica detallada de las zapatillas, permitiendo al individuo continuar su marcha al no constar en ese momento ninguna denuncia de robo.

Una hora y media después, la víctima del hurto denuncio el robo y tras mostrarle las fotografías tomadas durante la identificación previa, el denunciante reconoció de inmediato los objetos como de su propiedad.

Estos dos pares de zapatillas deportivas de una conocida marca se valoran en 180 euros cada una. Además, el detenido robó una riñonera con 150 euros en efectivo, un chaquetón de alta gama, varias prendas deportivas y documentos personales de la víctima.

Tras las pesquisas posteriores, los agentes confirmaron que el detenido ya había sido arrestado en otras cuatro ocasiones a lo largo de diciembre por hechos similares.