Detenido por robar con violencia en un centro comercial de Mogán

La Guardia Civil detuvo el pasado 30 de octubre a un individuo como presunto autor de un delito de robo con violencia. El hurto ocurrió la madrugada del 25 de octubre de 2025 en las inmediaciones de un centro comercial en Arguineguín, en el municipio grancanario de Mogán.

Según consta en el atestado, la víctima se encontraba junto a un establecimiento de ocio cuando otro varón se le acercó. Tras simular un saludo amistoso, el sospechoso lo abrazó y le arrancó violentamente una cadena de oro del cuello.

La joya sustraída, descrita como una cadena de eslabones planos, fue valorada por su propietario en 1.200 euros.

El vídeo fue crucial para la identificación

A partir de la denuncia de la víctima, los agentes comenzaron la investigación para esclarecer los hechos. Dado que la víctima no recordaba con precisión los detalles del suceso, los investigadores analizaron el contenido de las cámaras de seguridad del complejo comercial.

El visionado de las imágenes permitió no solo identificar al presunto autor, sino también reclasificar los hechos como un robo con violencia e intimidación. Las grabaciones reflejaron que, tras el tirón de la cadena, el agresor empujó a la víctima y la lanzó por una rampa.

Cuando esta intentó recuperar la joya, recibió un golpe en el rostro que la dejó aturdida en el suelo, momento que el autor aprovechó para huir del lugar. Los fotogramas obtenidos presentaban la nitidez suficiente para identificar al sospechoso, conocido por su conducta conflictiva en la zona.

El detenido contaba con con antecedentes policiales por delitos graves, entre ellos otro robo con violencia e intimidación y detención ilegal.