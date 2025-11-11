El presunto agresor, un hombre de 63 años, obligó a su inquilina a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de desalojarla

Detenido en Vecindario por un presunto delito de agresión sexual y coacciones. Fotografía: EP

Agentes de la Guardia Civil de Vecindario, al sureste de Gran Canaria, han llevado a cabo la detención de un hombre de 63 años como presunto autor de un delito de agresión sexual y otro de coacciones. Los hechos habrían tenido lugar a finales de octubre de 2025 en un domicilio situado en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

La víctima mantenía un contrato de arrendamiento con su presunto agresor. De acuerdo con su relato, los hechos denunciados incluyen tocamientos no consentidos de índole sexual. La víctima también señala que fue obligada a mantener relaciones sexuales plenas bajo coacción y amenazas «de echarla del domicilio» si no accedía a las pretensiones del presunto agresor.

La Guardia Civil recuerda que utilizar la amenaza para obligar a mantener relaciones sexuales plenas constituye agresión sexual. Destaca que demuestra un patrón «de dominación que deja profundas y duraderas secuelas psicológicas en la persona afectada». Los agentes han instruido las pertinentes diligencias policiales, que ya han sido remitidas al Juzgado de San Bartolomé de Tirajana junto con el detenido.