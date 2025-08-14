La Policía Nacional ha detenido a dos personas que pretendían viajar con documentación falsa desde el Aeropuerto de Tenerife Sur a Irlanda

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas en la terminal de salidas del Aeropuerto de Tenerife Sur cuando pretendían abandonar la isla con documentación falsa.

Uno de los detenidos, de nacionalidad argelina, se disponía a viajar a Irlanda con una tarjeta de identidad francesa falsa. Se encontraba de manera irregular en España. En el momento del control fronterizo fue detenido inmediatamente como presunto delito de falsedad documental.

Apertura de expediente de expulsión

El otro arrestado, de nacionalidad georgiana, también pretendía viajar a Irlanda, aprovechando la gran cantidad de personas que vuelan durante el verano. Se identificó con una tarjeta de identidad irlandesa. Los agentes, tras realizar las comprobaciones oportunas, determinaron de igual forma que se trataba de un documento falso, por lo que se produjo finalmente su detención.

A estas dos personas se les imputa un presunto delito de falsedad documental y pasan a disposición judicial.

Los agentes de la Policía Nacional procedieron a las oportunas diligencias en dependencias policiales, así como la instrucción de un expediente administrativo de expulsión, dando traslado de todo lo actuado a la autoridad judicial competente.

