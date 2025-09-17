El cayuco, con 248 pasajeros a bordo, se localizó el pasado 24 de agosto cuando se encontraba a la deriva al sur de la isla. Varios migrantes que viajaban en el cayuco relatan homicidios, lesiones y torturas cometidas durante la travesía

Ascienden a 19 los detenidos por arrojar a 50 personas por la borda de un cayuco camino a Gran Canaria. Agentes de la Policía Nacional los han detenido como presuntos responsables de homicidios y torturas a bordo de un cayuco rescatado el pasado 24 de agosto. La embarcación se encontraba a la deriva en aguas próximas a Gran Canaria y en su interior se encontraban 248 migrantes, falleciendo uno de ellos en el hospital.

Imagen de archivo de varios inmigrantes siendo atendidos por los servicios de emergencias, en el Puerto de la Restinga. Europa Press



Varios migrantes que viajaban en el cayuco relatan homicidios, lesiones y torturas cometidas durante la travesía. Además, se investiga la desaparición de al menos 50 personas arrojados al mar por los presuntos patrones. Todos los arrestados, que viajaban en la misma embarcación, han ingresado en prisión provisional.

La investigación apunta a que en el cayuco habría partido de Senegal inicialmente con unas 300 personas, estimándose la desaparición de al menos 50 migrantes durante los once días que habría durado el trayecto, causadas por los detenidos

La embarcación, de madera y con unos 20 metros de eslora, fue localizada a la deriva por la Guardamar Urania, que trasladó a los 248 ocupantes hasta el muelle de Arguineguín (Gran Canaria). Durante la operación de auxilio, un varón falleció en el hospital tras llegar gravemente enfermo.

Homicidios y desapariciones durante la travesía

Según las declaraciones aportadas por testigos, varios de los migrantes detenidos no solo patroneaban la embarcación, sino que además agredieron a decenas de personas, golpeándolas y maltratándolas de diferentes formas.

En algunos casos, llegaron a arrojar a migrantes vivos al mar y se negaron a socorrer a quienes caían accidentalmente al agua. Los testigos señalan la desaparición de unas treinta personas arrojadas por la borda, aunque los investigadores estiman un total de más de 50 fallecidos o desaparecidos, teniendo en cuenta que el cayuco partió con unas 300 personas a bordo.

Las causas de estas muertes, según los testimonios recabados, estarían relacionadas con supersticiones que señalaban como “brujos” a determinados tripulantes cuando ocurrían incidentes durante la travesía, tales como averías del motor, escasez de alimentos o mal tiempo. Asimismo, se documentaron homicidios por el simple hecho de que algunas personas protestaran o mostraran su disconformidad con las condiciones del viaje.