A los presuntos autores se les acusa de hurtos de mochilas, amenazas con arma blanca, robo en establecimientos y tentativas de ocupación de vivienda

La investigación, enmarcada dentro de un operativo policial destinado a la prevención y erradicación de los delitos contra el patrimonio, permitió identificar, localizar y detener a un varón como presunto autor de dos hurtos de mochilas, amenazas con arma blanca al propietario de un local comercial, tentativa de ocupación de vivienda y un robo con fuerza en un establecimiento hostelero. En este último hecho, los investigadores lograron identificar y detener a un segundo individuo que actuó junto a él.

Por otra parte, los agentes identificaron y detuvieron al presunto autor de otros dos robos con fuerza cometidos en distintas fechas sobre el mismo establecimiento comercial. En ambos casos, se habría utilizado el mismo modus operandi: fracturar de la puerta del local con la ayuda de una piedra para acceder al interior y sustraer diversos efectos.

Gracias a la labor de investigación y coordinación de los agentes junto a la indispensable colaboración ciudadana, se lograron esclarecer los hechos de forma eficaz, poniendo a los presuntos autores a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión para el primero de ellos.