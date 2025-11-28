Ambos fugitivos estaban reclamados por Italia y sumaban hasta 60 años de condena
Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Tenerife a dos fugitivos reclamados por Italia. Las autoridades los relacionan con la camorra napolitana y los buscan por delitos graves. Los dos contaban con una Orden Europea de Detención y Entrega y afrontan penas que, en conjunto, podrían llegar a 60 años de prisión.
La investigación comenzó a finales de octubre. Italia pidió colaboración a través de FAST Italia y la Oficina Sirene para capturar a un hombre acusado de chantaje, extorsión, secuestro y toma de rehenes. Ese fugitivo podría cumplir hasta 30 años de cárcel.
Las autoridades italianas lo consideraban un objetivo de alto valor por su papel como líder de un grupo criminal de la camorra. Los agentes lo detuvieron el miércoles en unos apartamentos turísticos de Rocas de Mar. Allí, según las primeras pesquisas, seguía dirigiendo la organización.
Segundo arresto en menos de 24 horas
El otro fugitivo estaba reclamado por pertenencia a organización criminal y homicidio. Las autoridades lo vinculan con un ataque armado ocurrido en Striano en 2024, cuando dispararon doce veces a un hombre en plena vía pública.
La alerta llegó a través de la red ENFAST. La Policía abrió una investigación inmediata y localizó al sospechoso en un apartamento de alquiler vacacional en Tenerife. Su detención se produjo menos de 24 horas después de difundirse la orden internacional.