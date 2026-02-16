Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvieron este domingo a los tres varones por presuntamente participar en la violación de una mujer en una vivienda del barrio de La Salud

Agentes de La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Imagen Policía Local de Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife procedieron este domingo a la detención de tres varones por su presunta participación en la violación de una mujer de 48 años en una vivienda del barrio de La Salud. Los policías locales acudieron al lugar tras el aviso de una ciudadana que se encontró a la víctima en la calle y alertó a la Sala de Comunicaciones de este cuerpo policial.

Según informa un comunicado, Los policías encontraron a la víctima en la vía pública y tras acompañarla se entrevistaron con ella, manifestándoles que la noche anterior había conocido a uno de los arrestados. Una vez estaba en el domicilio de este hombre, identificado como L.B.G., de 30 años de edad, otros dos varones que se encontraban en la vivienda A.F.G.F., de 31 años, y C.M.L.M., de 47, abordaron a la víctima, según su testimonio la agarraron por la fuerza, le quitaron la ropa y le impidieron pedir ayuda.

Varios viandantes encontraron a la mujer en la calle

Dos de ellos colaboraron activamente en reducir su capacidad de moverse y, a pesar de negarse a mantener relaciones sexuales fue agredida sexualmente por L.B.G. Finalmente, y al parecer en un despiste de estos hombres, la víctima huyó hacia la calle con la ropa que pudo rescatar y encontrada por varios viandantes. Los agentes trasladaron a la víctima tanto al centro de salud más próximo como al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Otra dotación de agentes se personó en la vivienda donde ocurrieron los hechos identificando a los detenidos, recogiendo la ropa que aún quedaba allí de la víctima y trasladando toda esta información a un grupo especializado de la Policía Nacional para la posterior investigación y recogida de posibles vestigios, por lo que este piso ha permanecido custodiado policialmente todo este tiempo para facilitar esa labor.